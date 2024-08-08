مصر تخطر طائراتها المدنية بتجنب المجال الإيراني بهذا التوقيت

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أكدت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الأربعاء في بيان إرسالها مذكرة لجميع شركات الطيران المصرية بتفادي التحليق في المجال الجوي الإيراني في السابع من أغسطس من الساعة 11:30 إلى 14:30 وفي الثامن من أغسطس من الساعة 4:30 إلى7:30 بتوقيت طهران بسبب تدريبات عسكرية.

وأضاف البيان أنه "حرصا على سلامه ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها بعاليه..لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران".

وقال موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران أن مصر أصدرت إشعارا بتوجيه شركات الطيران المصرية إلى تجنب المجال الجوي الإيراني بين الساعة 1 إلى 4 صباحا بالتوقيت العالمي (بين الساعة 4 إلى7 صباحا بتوقيت إسرائيل) يوم غد الخميس.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالينالجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيلولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع بعد مقتل أعضاء كبار في حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوي فيوقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على إسرائيل.

وقالت أو.بي.أس جروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية "هذا الإخطار من مصر استثنائي للغاية.

ومن المحتمل أن يكون مؤشرا على رد إيراني على إسرائيل، وبالتالي بداية لسلسلة من الاضطرابات المحتملة في المجال الجوي، ولكن قد يكون الإخطار لسبب آخر".

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وأغلقت دول بالمنطقة، منها الأردن، مجالها الجوي في وقت سابق من العام الجاري وسط هجمات جوية على إسرائيل.

وكشفت تقديرات أمنية إسرائيلية رسمية موعد ومكان وكيفية الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزب الله في جنوب لبنان فؤاد شكر.

وأوضحت التقديرات الإسرائيلية حسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس أن "حزب الله حدد موعد ومكان وكيفية الرد على عملية الاغتيال وأنها ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام.