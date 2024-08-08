living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تخطر طائراتها المدنية بتجنب المجال الإيراني بهذا التوقيت

8
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أكدت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الأربعاء في بيان إرسالها مذكرة لجميع شركات الطيران المصرية بتفادي التحليق في المجال الجوي الإيراني في السابع من أغسطس من الساعة 11:30 إلى 14:30 وفي الثامن من أغسطس من الساعة 4:30 إلى7:30 بتوقيت طهران بسبب تدريبات عسكرية.
 
وأضاف البيان أنه "حرصا على سلامه ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها بعاليه..لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران".
 
 وقال موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران أن مصر أصدرت إشعارا بتوجيه شركات الطيران المصرية إلى تجنب المجال الجوي الإيراني بين الساعة 1 إلى 4 صباحا بالتوقيت العالمي (بين الساعة 4 إلى7 صباحا بتوقيت إسرائيل) يوم غد الخميس.
 
وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالينالجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيلولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع بعد مقتل أعضاء كبار في حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية.
 
وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوي فيوقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات على إسرائيل.
 
وقالت أو.بي.أس جروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية "هذا الإخطار من مصر استثنائي للغاية.
 
ومن المحتمل أن يكون مؤشرا على رد إيراني على إسرائيل، وبالتالي بداية لسلسلة من الاضطرابات المحتملة في المجال الجوي، ولكن قد يكون الإخطار لسبب آخر".
 
وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.
 
وأغلقت دول بالمنطقة، منها الأردن، مجالها الجوي في وقت سابق من العام الجاري وسط هجمات جوية على إسرائيل.
 
وكشفت تقديرات أمنية إسرائيلية رسمية موعد ومكان وكيفية الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزب الله في جنوب لبنان فؤاد شكر.
 
وأوضحت التقديرات الإسرائيلية حسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس أن "حزب الله حدد موعد ومكان وكيفية الرد على عملية الاغتيال وأنها ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".
 
وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   