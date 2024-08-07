"كفوا عن اتهام مصر".. مسؤول مصري يهاجم إسرائيل

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قال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي إن مصر وجهت انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل وطالبتها بالتركيز على فشلها في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمسؤول أمني مصري رفيع المستوى خلال حديثه للصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي روي كيس في برنامج "هذا الصباح" على شبكة "بي" الإسرائيلية قوله: "بدلا من أن يلقي السياسيون في إسرائيل اللوم على مصر، من الأفضل لهم أن يدرسوا الأخطاء التي أدت إلى ذلك، وأن يدرسوا الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية في 7 أكتوبر".

وكانت قد وجهت تل أبيب إتهامات للقاهرة بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التهريب إلى غزة، ولكن القاهرة ردت شكل صارم أن الأنفاق مغلقة من الجانب المصري وأنه "بدلا من مهاجمتنا ركزوا على إخفاقات 7 أكتوبر"

وقال كياس إن المسؤول المصري أكد له: "لا يوجد شيء اسمه نشاط أمني محكم وخاضع للسيطرة بنسبة 100%، والدليل على ذلك هو الطريقة التي تمكنت بها حماس من اختراق الحدود بين غزة وإسرائيل بسهولة في 7 أكتوبر، على الرغم من كل الإجراءات المتقدمة التي استخدمتها إسرائيل لصد أي هجوم مرتقب لحماس".

ونشر المسؤول المصري الكبير رسالة دفاع القاهرة بشأن قضية أنفاق التهريب في محور فيلادلفيا قائلا خلال حديثه مع كياس: "لقد حاربنا قضية الأنفاق لسنوات من أجل أمننا، وليس من أجل أمن إسرائيل، لدرجة أننا قمنا بإخلاء مدينة بأكملها في سيناء عام 2013".

وأضاف أنه حتى عندما سيطرت إسرائيل على طريق فيلادلفيا حتى عام 2005، كان هناك تهريب، والأكثر من ذلك أن معظم الأنفاق التي تم العثور عليها مغلقة الآن من الجانب المصري.

وتابع"الذين يلتقطون صور هذه الأنفاق يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يقولون الحقيقة".

وفي نهاية الأسبوع الماضي زار وفد إسرائيلي القاهرة لبحث جملة أمور منها مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا التي لم يتم البت فيها بعد، ولكن ما هو واضح هو أن قضية أنفاق التهريب ودورها في تعزيز حماس تخلق قدرا كبيرا من سوء العلاقات بين البلدين.