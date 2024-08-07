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مصر.. شيرين عبد الوهاب "تفضح" حسام حبيب

7
AUGUST
2024
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كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أسرار لم تكشفها من قبل عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وذلك في ظل الأزمة النفسية التي تعيشها.
 
وقالت شيرين عبد الوهاب، في حوارها مع موقع "القاهرة 24" أنها تعرضت للسرقة من طليقها حسام حبيب، مؤكدة أنه أقدم على سرقة سيارة منها ماركة "رانج روفر" موديل 2008، وساعتين ماركة رولكس، لافتة إلى أنها لم تطالبه بإعادتها.
 
وأضافت شيرين عبد الوهاب: كنت ساكنة في شقة فيها خزنتي كسروا الخزنة وطلعوا منها التنازلات، بفتح حاجتي لقيت أغلبها مش موجودة، وحسام بيكلمني بشتيمة وقلة أدب وقالي إنتي بتشككي فينا، رغم إني متهمتوش بأي حاجة، وقلت له ده إهمال مني وأنا لازم أدفع التمن.
 
وقالت شيرين عبد الوهاب: "الناس بتقول بتسمع كلامه ليه؟ أنا بروح له بالتهديدات، دمرني وبيهددني ويبتزني وبيقول كلام وقح عني وعن أصحابي، ولما بختفي بيوصلني عن طريق بنتي الصغيرة هنا، 13 عاما، ومكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي"، حسب تصريحاتها لموقع "تليجراف مصر".
 
وأضافت شيرين عبد الوهاب: شخص مجنون ومريض نفسي ملوش أي صفة، إنسان سمّاوي غير طبيعي، يعامل بنتي بطريقة غريبة، يسألها رايحة فين وجاية منين ويخليها تشاركه كل حاجة.. للأسف مكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي تمامًا.
 
وتابعت: أنا دلوقت مليش حد خالص، ماليش غير ربنا وأنتم والدولة، عاوزة ربنا والناس تحميني من الإنسان اللي خلاني متدمرة نفسيا وبشتكي من كل حاجة فيا ومش عارفة أتعالج، أنا بشتكي من كل حاجة في وعاوزة أكمل علاجي مع دكتوري نبيل عبد المقصود اللي ساعدني وواقف جنبي دون أي مقابل مادي، بالعكس كان بيتولى هو كل حاجة كطبيب وأب وصديق هو وأسرته اللي واقفين معايا في محنتي.
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