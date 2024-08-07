السيرة الذاتية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد المجاهد يحيى السنوار "أبو إبراهيم"

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الاسم:

الأخ القائد المجاهد يحيى إبراهيم حسن السنوار " أبو إبراهيم"

المولد والنشأة:

ولد في التاسع عشر من أكتوبر عام 1962 في مخيم خانيونس للّاجئين.

هجّر الصهاينة أهله من مدينة مجدل عسقلان عام 1948م.

الحالة الاجتماعية:

بعد الإفراج عنه من السجون الصهيونية في صفقة وفاء الأحرار عام 2011م، تزوج عام 2012م، وأنجب ثلاثة أطفال، اثنين من الذكور، وبنتًا (إبراهيم، وعبد الله، ورضا).

الدراسة:

درس في مدارس خانيونس حتى أنهى دراسته الثانوية في مدرسة خانيونس الثانوية للبنين.

التحق بالجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية.

نشاطه الطلابي:

عمل في مجلس طلاب الجامعة الإسلامية خمس سنوات، فكان أمينًا للجنة الفنية، ثم اللجنة الرياضية، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للمجلس، ثم نائبًا للرئيس مرة أخرى 1982-1987.

برز في ساحات النقاش الطلابية العامة بين الكتل، وكان من أبرز منظري الكتلة الإسلامية.

ترأس الكتلة الإسلامية.

أسس فرقة (العائدون للفن الإسلامي) بمباركة من الشيخ المؤسس الإمام أحمد ياسين.

نشاطه النضالي والجهادي:

شارك في تأسيس جهاز الأمن الحركي الأول (أمن الدعوة) برئاسة الشيخ أحمد ياسين عام 1983.

كُلف وآخرون في عام 1986م من الشيخ أحمد ياسين بتشكيل منظمة الجهاد والدعوة (مجد)، وكان من أبرز قادة المنظمة.

وجّه وقاد العديد من المواجهات الشعبية مع العدو الصهيوني (1982-1988).

الاعتقالات:

اعتقل في عام 1982 ستة أشهر في سجن الفارعة على خلفية نشاطه المقاوم.

اعتقل عام 1988، وحكم عليه بالسجن أربعة مؤبدات، قضى منها 23 عامًا متواصلة في سجون العدو، ما يقارب أربع سنوات منها في العزل الانفرادي.

نشاطه في المعتقل:

تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون دورات عدة.

قاد وإخوانه سلسلة من الإضرابات عن الطعام، من أبرز محطاتها (1992_ 1996_ 2000_ 2004).

يجيد اللغة العبرية، وله العديد من المؤلفات والترجمات السياسية والأمنية، من أبرزها:

- ترجمة كتاب الشاباك بين الأشلاء.

- ترجمة كتاب الأحزاب الإسرائيلية عام 1992.

- ألف كتاب حماس التجربة والخطأ.

- ألف كتاب "المجد" الذي يرصد عمل جهاز "الشاباك".

- ألف العديد من الأدبيات الأمنية التي أسست للتجربة الأمنية لحركة حماس.

- ألف رواية أدبية بعنوان شوك القرنفل (تحكي تجربة النضال الفلسطيني بعد عام 1967 حتى الانتفاضة).

بعد التحرر:

أفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والعدو الصهيوني.

كانت له بصمة واضحة في محددات الصفقة وشروطها، وعلى إثرها عزله العدو الصهيوني قبل إنجاز الصفقة.

انتخب عضواً في المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وتولى مسؤولية الملف الأمني في 2012، ثم انتخب عضوًا في المكتب السياسي العام، وتولى مسؤولية الملف العسكري في عام 2013.

أدرجته الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015 على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

كلفته حركة حماس في عام 2015 مسؤولًا عن ملف الأسرى الصهاينة لدى كتائب القسام.

انتخب رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، في فبراير عام 2017، ولدورة ثانية عام 2021.

قُصف ودُمّر منزله عام 1989، ومرة ثانية خلال عدوان 2014، ومرة ثالثة خلال عدوان 2021، ومرة رابعة خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في ديسمبر 2023.

وفي السادس من أغسطس عام 2024 انتخب لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لشهيد الأمّة القائد المجاهد إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.