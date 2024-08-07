3 هزات أرضية متعاقبة وسط تركيا فجر اليوم!

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سجلت ثلاث هزات أرضية متعاقبة بقوة 4,6، و4,5، و4 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم، في منطقة كوزان في أضنة وسط تركيا، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجات عند الساعة 05:32 بالتوقيت المحلي، ومركزه في مدينة كوزان، على عمق 7.6 كيلومترات.

وبعد دقيقة واحدة من وقوع الزلزال الأول، وقع زلزال آخر بقوة 4.5 درجات في نفس المكان. وتم قياس عمقه بـ 7 كيلومترات. وفي الساعة 05:34 وقع زلزال آخر بقوة 4 درجات.

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الفرق تواصل عمليات المسح الميداني، مؤكدا على أنها لم تواجه أي مواقف سلبية حتى الآن.