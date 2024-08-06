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"القسام" تعلن إيقاعها قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق رفح

6
AUGUST
2024
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تكمنوا من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وقالت "كتائب القسام" في بيان "تكمن مجاهدو القسام من إيقاع قوة مدرعة صهيونية في كمين محكم.. حيث دمر مجاهدونا ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105" وبعدها تم استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب القطاع".
 
وأضافت "ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة".
 
وفي الأيام القليلة الماضية أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" خوضها معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في رفح، مؤكدة استهداف عدة آليات وقنص جندي.
 
وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 689 عسكريا بينهم ضباط وجنود.
روسيا اليوم
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