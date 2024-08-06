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تونس.. الحكم بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي

6
AUGUST
2024
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قضت محكمة تونسية، بالسجن عامين بحق المعارضة البارزة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
 
وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية اليوم الثلاثاء أن "الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به أوائل سنة 2023 حول أداء الهيئة".
 
وأضافت أن "عبير موسي مثلت أمام المحكمة وهي بحالة إيقاف لتواجدها في السجن منذ أكتوبر الماضي".
 
والسبت الماضي، قدمت عبير موسي ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، عن طريق محاميها، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية للقبول رسميا.
 
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن 6 أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قدموا ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات.
 
وتم توقيف عبير موسى تم في أكتوبر الماضي، من أمام قصر الرئاسة عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط ضد أحد المراسيم الرئاسية، وتمت متابعتها بتهم تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
روسيا اليوم
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