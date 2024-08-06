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صحيفة أميركية: إيران تحرك منصات صاروخية للرد على إسرائيل!

6
AUGUST
2024
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نقلت صحيفة WSJ عن مسؤولين أميركيين أن إيران تحرك منصات صاروخية في إطار ما قد يكون تحضيرا للهجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة، بحسب وكالة "نوفوستي".
وكتبت الصحيفة الأميركية أن "هذا يأتي في الوقت الذي تطلب الولايات المتحدة من طهران عدم التصعيد في إشارة إلى وعيد طهران بالرد النوعي على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران".

أضافت الصحيفة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ الأميركيون بمراقبة إيران وهي تحرك منصات الصواريخ وتجري تدريبات عسكرية، ما قد يشير إلى أن طهران تستعد للهجوم في الأيام المقبلة".

وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى يحثون طهران على عدم التصعيد ويسعون للحصول على دعم عربي في ذلك".

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