عباس: اغتيال هنية يهدف إلى إطالة أمد الحرب في غزة

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة وسيؤدي إلى تعقيد المحادثات الرامية لحل الأزمة.

وفي تصريحاته، قال عباس: "لا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها".

وأضاف: "سيكون له تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

واغتيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، في هجوم أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأثار مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وأفاد عباس في التصريحات التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية بأنه "نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية".

وتابع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".

جدير بالذكر أن وكالة الإعلام الروسية الرسمية ذكرت نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن الرئيس عباس، سيزور روسيا في الفترة من 12 حتى 14 أغسطس.