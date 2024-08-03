بالصورة- العاهل الاردني يعلن ولادة حفيدته الاولى: "نورتي عيلتنا يا جدو"!

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هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منشور عبر منصة "اكس" ، بولادة حفيدته الأولى "إيمان بنت الحسين"، وبارك للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

وكتب:"الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بيانا، اليوم ، جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها"، وفق ما اوردت وكالة الانباء الاردنية "بترا".