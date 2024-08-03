"مدمرات وسفن حربية"... أميركا ترفع استعدادها العسكري في الشرق الأوسط!

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في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها (حزب الله وحماس)، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أعلنت أميركا عن إرسال المزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الجمعة، إن الجيش سينشر مقاتلات وسفناً حربية إضافية في الشرق الأوسط.



وأمر وزير الدفاع الأميركي بإرسال طائرات ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي.

كما كشف البنتاغون عن زيادة الاستعداد العسكري بالشرق الأوسط بنشر دفاعات صاروخية إضافية.



فيما ذكرت البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "روزفلت" وصلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران.



وقال الجيش الأميركي، إن وصول "روزفلت" إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس تم في تاريخ 12 تموز الماضي.



إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN "نراقب المنطقة بحثا عن أي مؤشرات حول الرد الإيراني المحتمل".



يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه الولايات المتحدة أن تنفذ إيران تهديداتها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل يومين في طهران مع احتدام حرب غزة.



واتهمت إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية وتعهدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن تلك العملية كما لم تنفها.



وكان مسؤولون أميركيون أفادوا في وقت سابق اليوم، أن واشنطن تستعد لإرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على تهديدات إيران ووكلائها في غزة ولبنان واليمن بمهاجمة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" امس الجمعة.



وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.



كما أعلن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، الخميس، أن طهران تدرس حالياً مع الفصائل الموالية لها طريقة الرد على إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.



وأكد باقري أن "ردنا على إسرائيل حتمي وسيكون بإجراءات مختلفة".



كما أضاف أن "إسرائيل ستندم على ما فعلته"