قاليباف: "سننفّذ بالتأكيد أمر المرشد الأعلى بالانتقام"!

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شاركت حشود ضخمة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة" حماس" إسماعيل هنية اليوم في طهران وسط دعوات إلى الانتقام كما ذكرت "فرانس برس".

وفي جامعة طهران، أمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي المصلّين في جنازة هنية الذي سيدفن الجمعة في قطر.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني نعشَي هنية وحارسه الذي قتل بالغارة أيضا، مغطيَين بالعلم الفلسطيني خلال المراسم التي حضرها مسؤولون إيرانيون بارزون من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

وتوعد الرجل الثاني في المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية خلال المراسم أن "يبقى شعار إسماعيل هنية "لن نعترف بإسرائيل" شعارا خالدا" مضيفا "سنلاحق إسرائيل حتى اجتثاثها من أرض فلسطين".

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن إيران "ستنفّذ بالتأكيد أمر المرشد الأعلى" بالانتقام لهنية.

وأضاف محمد باقر قاليباف في كلمة وسط هتافات الحشود "الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا"، "من واجبنا الرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".