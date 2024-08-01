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وزير الداخلية الكويتي يستقبل طبيبا لبنانيا حاولت زميلته توريطه في قضية كيدية

1
AUGUST
2024
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كشفت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأربعاء عن هوية طبيب لبناني يعمل في البلاد بعد أن حاولت زميلته توريطه في قضية مخدرات كيدية كادت تنهي مستقبله المهني.
 
واستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الدكتور اللبناني عماد يوسف صعب الذي كان متهما في قضية حيازة مواد مخدرة كيدية وتمت تبرئته وكشف ملابسات القضية من قبل قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
 
وأكد وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه لا أحد فوق القانون كائنا من كان وأن مهمة رجال الأمن الأولى والأخيرة هي حفظ الأمن في البلاد والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
 
وصرح الوزير بأنه تم تقديم 3 عسكريين و3 متهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
ونشرت الوزارة صورة الطبيب عماد يوسف صعب خلال استقبال وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح له بعد يوم واحد فقط من كشف محاولة طبيبة كويتية توريط زميلها اللبناني بقضية مخدرات.
 
ويواجه ستة أشخاص بينهم الطبيبة وثلاثة عسكريين، اتهامات في القضية بعدما كشفت التحقيقات وقوفهم خلف العثور على مخدرات بحوزة الطبيب خلال إيقاف سيارته وتفتيشها من قبل رجال أمن متورطين في دس المخدرات.
 
وقالت وسائل إعلام محلية إن خلاف الطبيبة مع زميلها اللبناني دفعها لمحاولة إبعاده عن الكويت عن طريق قضية مخدرات استعانت فيها بممرضة تعمل معهما في العيادة، والتي استعانت هي الأخرى بزوجها الذي تربطه علاقة بأحد رجال الأمن المتورطين في القضية.
روسيا اليوم
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