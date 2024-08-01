القوات المسلحة المصرية تنعى أول ضابطة في الجيش

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نعى الجيش المصري مساء اليوم، السيدة إبتسامات محمد عبد الله، أول ضابطة في القوات المسلحة التي توفيت عن عمر ناهز 97 عاما.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة السيدة / إبتسامات محمد عبد الله أول ضابطة في الجيش المصري والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 97 عاما".

وأضاف البيان: "كان للفقيدة دورا بطوليا فى حرب فلسطين عام 1948 حيث حملت السلاح وشاركت في عمليات تمريض مصابي العمليات أثناء الحرب بالمستشفى الميداني الذي أعدته مصر داخل مدينة غزة".

وأكد البيان: "تتقدم القوات المسلحة لأسرتها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".