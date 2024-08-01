تونس.. وفاة أب لطفلين أضرم النار بجسده إثر خلاف عائلي!

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أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن رجلا ثلاثينيا، أقدم على إضرام النار في جسده، في مدينة جرزونة بولاية بنزرت شمال البلاد، إثر خلاف عائلي، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة ووفاته على إثرها.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم"، إن "شابا متزوجا في العقد الثالث من العمر، وله طفلان، قضى متأثرا بالحروق البليغة التي طالته إثر إضرامه النيران بجسده عقب خلاف عائلي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت الإذاعة التونسية، بأن الرجل عاطل عن العمل منذ أن أغلق مصنع السكر أبوابه ببنزرت في نوفمبر 2022.

وأغلق مصنع بنزرت للسكر منذ عامين بسبب مشاكل مالية وتقنية متراكمة منذ سنوات، وكان يعد مورد الرزق الوحيد لقرابة 400 عامل أحيلوا على البطالة الفنية.

من الجدير ذكره، أن معدل البطالة في تونس بلغ في الثلث الأول من العام 2024 الجاري 16.2% وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.