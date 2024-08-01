مَن سيخلف إسماعيل هنيّة؟

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كشفت مصادر في حماس لوكالة "رويترز"، عن أنه "من المتوقع اختيار خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة محل إسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء".

واشارت الوكالة الى أن "خالد مشعل (68 عاما) أصبح الزعيم السياسي لحماس في المنفى قبل عام من محاولة إسرائيل القضاء عليه في العام 1997، وهو المنصب الذي مكنه من تمثيل الجماعة الإسلامية الفلسطينية في اجتماعات مع حكومات أجنبية في جميع أنحاء العالم، دون عوائق من القيود الإسرائيلية الصارمة على السفر التي أثرت على مسؤولين آخرين في حماس".

ويعد مشعل من مواليد 1956، شخصية محورية في قمة حماس منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، على الرغم من أنه كان يعمل في الأغلب من منفاه بينما كانت إسرائيل تتآمر لاغتيال شخصيات بارزة أخرى في حماس متمركزة في قطاع غزة.

وتعرض إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء للاغتيال رفقة حارسه الشخصي في مقر إقامته بطهران، عقب يوم من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وهو الحادث الذي تم اتهام إسرائيل رسميا به.