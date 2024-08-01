الكشف عن الصورة الأولى لموقع اغتيال هنية!

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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة تظهر المبنى الذي تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، داخله في العاصمة الإيرانية طهرن، عقب مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الصورة هي أول توثيق من المبنى الذي تم فيه "القضاء" على هنية شمال العاصمة الإيرانية طهران، في عملية لا تزال ظروفها يكتنفها الكثير من الغموض.



ويظهر في الصورة مبنى كبير، جزء منه مغطى بالقماش، ربما لإخفاء الأضرار بعد الهجوم، وفق الصحيفة.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية، في وقت سابق أمس الأربعاء، إن الصاروخ الذي قتل زعيم الحركة إسماعيل هنية أصابه "بصورة مباشرة"، وذلك عن شهود كانوا مع هنية في إيران.



وأضاف الحية في مؤتمر صحافي في طهران أن الصاروخ أدى إلى تدمير النوافذ والأبواب والجدران في غرفته.