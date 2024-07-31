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"اغتيال مناضل ويحمل دلالات خطيرة".. برلماني مصري يعلق على اغتيال هنية في طهران

31
JULY
2024
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أثار اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ردود فعل واسعة وتحليلات متعددة حول دلالات هذه العملية وتأثيراتها المحتملة.
 
في هذا السياق، أدلى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بتصريحات تلخص ما يمكن استنتاجه من هذه العملية الخطيرة وفق رؤيته.
 
نشر بكري تعليقا حول اغتيال إسماعيل هنية، قال فيه: "يؤكد مكان الاغتيال أن جهاز الموساد الإسرائيلي لديه تواجد مؤثر داخل إيران، مما يعكس قدرة هذا الجهاز على تنفيذ عمليات معقدة وخطيرة في عمق الأراضي الإيرانية".
 
وأضاف بكري: "عملية اغتيال هنية، وقبلها القيادي في حزب الله الحاج فؤاد شكر، تشير إلى أن خطة الاغتيالات والمطاردة التي وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل الحلقة الثانية من سيناريو الحرب. هذا يوضح أن الاغتيالات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر كجزء من استراتيجية إسرائيلية أوسع".
 
وأشار إلى أنه: "أنه من المتوقع أن تنعكس عملية الاغتيال بالسلب على المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن. هذه العمليات تضع عراقيل أمام الجهود الدبلوماسية وتزيد من تعقيد الوضع".
 
وتابع: "استمرار هذه العمليات من شأنه أن يدفع نحو توسعة الحرب الإقليمية، وهو أمر يمكن أن يغير المعادلة في المنطقة بشكل جذري. توسع الصراع قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي".
 
وختم قائلا: "في ضوء هذه النقاط، اغتيال هنية ليس مجرد حدث عابر، بل يحمل في طياته إشارات خطيرة حول مستقبل المنطقة والعلاقات الدولية. تتجه الأنظار الآن إلى ردود الفعل المحتملة من الأطراف المعنية وإلى كيفية تطور الأوضاع في الأيام القادمة".
 
وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
 
وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية.
روسيا اليوم
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