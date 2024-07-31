قيادي فلسطيني آخر كان في نفس المبنى.. الكشف عن تفاصيل جديدة لاغتيال هنية

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية ببعض تفاصيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بضربة استهدفته في طهران.

وحسب الوكالة، فإن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية فجرا وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران، وأنه أصيب "بشيء طائر في الهواء".

وأوضحت أن هنية والوفد المرافق له كانوا يقيمون في مضافة للحرس الثوري الإيراني شمالي العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة والوفد المرافق له كانوا في طابق آخر بالمبنى المستهدف.

وكانت الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق الصباح عن مقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف، وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية.

من جانبها، أكدت "حماس" اغتيال هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك غداة مشاركته في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان.

وذكرت قناة "الميادين" نقلا عن مصادرها أن عملية اغتيال هنية تمت بصاروخ أطلق من خارج إيران.