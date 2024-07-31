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إسرائيل.. تعطل واسع في خدمات الـGPSإسرائيل.. تعطل واسع في خدمات الـGPS

31
JULY
2024
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن تعطل واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمي GPS في جميع أنحاء إسرائيل.
وقالت القناة الـ"14" إنه "منذ الهجوم الإسرائيلي في قلب بيروت مساء أمس الثلاثاء أبلغ مستخدمو الإنترنت عن تعطل نظام جي بي إس في جميع أنحاء إسرائيل".
 
وذكرت أنه من المحتمل أن يكون الجيش الإسرائيلي عمد إلى تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي، على خلفية الخوف من إطلاق "حزب الله" صواريخ على المدن الإسرائيلية، وليس فقط تلك القريبة من الحدود، ردا على الهجوم على بيروت.
 
وأوضحت القناة أنه "يتم إجراء تشويش على نظام جي بي إس بشكل استباقي، بهدف تعطيل اختراق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز"، مشيرة إلى أنه "عندما تتوقع إسرائيل التعرض لهجمات جوية عادة ما تتوسع الاضطرابات في هذا النظام".
روسيا اليوم
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