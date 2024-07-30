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الخارجية المصرية أكدت لبلينكن ضرورة دعم الدولة اللبنانية

30
JULY
2024
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أشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، وذلك خلال تواجد سيادته في طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، حيث تضمن الاتصال التشاور بشأن تطورات الوضع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بلبنان وقطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى أبرز مستجدات العلاقات الثنائية".

 وبحسب بيان الوزارة، ذكر "عبد العاطي أكد على ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على استقرارها وحماية مصالح الشعب اللبناني، مستعرضاً أبرز الجهود التي تبذلها مصر، والاتصالات التي تجريها مع الأطراف المختلفة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو ما كان محل تقدير من الوزير الأميركي الذي استعرض بدوره أبرز جهود بلاده في هذا الشأن".وأوضحت أن "الاتصال تطرق أيضاً للوضع في قطاع غزة، وتم التأكيد على موقف مصر الداعي لسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل على بلورة رؤية شاملة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".
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