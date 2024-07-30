تونس.. عبير موسى تدخل في إضراب عن الطعام

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أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى أمس الاثنين دخولها في إضراب عن الطعام.

وقال علي الطياشي عضو هيئة الدفاع إن موسى قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعتبره مصادرة لحقها كمواطنة تونسية في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم مراعاة مصالح السجن لوضعيتها الصحية التي تتطلب إجراءات خاصة.

وذكر الطياشي أن موكلته مثلت الاثنين أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية في تونس في القضية التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها على معنى معنى الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك بسبب تصريح إعلامي أدلت به موسي حول الهيئة.

وقال المحامي: "كانت وضعيتها الصحية مرهقة ومتعبة، لذلك طالبت هيئة الدفاع المحكمة بمعاينة حالتها واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة"، مشيرا إلى أن "هيئة الانتخابات قدمت من جانبها تقريرا في الطلبات المدنية، وبالتالي طلبت هيئة الدفاع تأخير الجلسة للاطلاع عليه والجواب على ما تضمنه من تفاصيل وإخلالات ونقاط جديرة بالرد في إبانها".

وقررت المحكمة تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد عبير موسى إلى موعد لاحق مع رفض الإفراج عنها.

وفي وقت سابق أكد "الحزب الدستوري الحر" تمسكه بقرار تقديم ملف ترشح موسي للانتخابات الرئاسية القادمة حتى وإن تم رفضه.