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ملك المغرب: مفاوضات السلام تتطلب قطع الطريق على التطرف

30
JULY
2024
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دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، إلى قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة من إن اعتماد مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.
 
وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، إن المملكة عملت على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الطبية والغذائية الاستعجالية للفلسطينين في غزة.
 
وأضاف الملك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن "الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة".
 
وقال الملك"بنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني".
 
وتابع العاهل المغربي أن "تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:
 
    أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.
    ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.
    ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
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