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وزير خارجية إسرائيل يطالب حلف الناتو بطرد تركيا

30
JULY
2024
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حث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين على طرد تركيا من عضويته بعد أن هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل كما فعلت في ليبيا وناجورنو قرة باغ فيما مضى.
 
وقالت وزارة الخارجية: "في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف".
 
وقال أردوغان، وهو منتقد شرس لحرب إسرائيل على حركة حماس في غزة، في خطاب ألقاه أمس الأحد: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة بفلسطين. فكما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئًا مشابهًا معهم".
 
ولم يوضح نوع التدخل الذي كان يشير إليه.
 
وقال كاتس في البيان: "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى".
 
 
 وأضاف: "أصبحت تركيا، التي تستضيف مقر حماس المسؤول عن الهجمات الإرهابية على إسرائيل، عضوًا في محور الشر الإيراني، إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن".
 
وتتدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ أكثر من عقد بعد أن كانا ذات يوم حليفين إقليميين مقربين. وصمدت التجارة الثنائية في وجه العديد من العواصف الدبلوماسية، إذ وصلت إلى مليارات الدولارات سنويًا، لكن تركيا قالت هذا الشهر إنها ستوقف جميع المبادلات التجارية مع إسرائيل لحين انتهاء الحرب وتدفق المساعدات دون عوائق إلى غزة.
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