مكتب نتنياهو: "مفاوضات هدنة غزة" ستستمر في الأيام المقبلة

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن المفاوضات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهدنة في غزة "ستستمر في الأيام المقبلة".

وذكر مكتب نتنياهو، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عاد مدير الموساد من اجتماعه مع الوسطاء في روما".

وأضاف: "في الاجتماع، ناقشت الأطراف الوثيقة مع التوضيحات المتعلقة بمشروع الاتفاق الذي نقلته إسرائيل".

وتابع: "ستستمر المفاوضات حول القضايا الرئيسية في الأيام المقبلة".

واجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، في روما، مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وترغب حماس في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار ينهي الحرب في غزة، بينما يصر نتنياهو على أن الصراع لن يتوقف إلا بعد هزيمة حماس.

يأتي ذلك فيما ذكرت سلطات الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 39324 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة حتى الآن.

وتقول إسرائيل، التي سجلت مقتل 328 جنديا في حرب غزة، إن المقاتلين يشكلون نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلوا منذ أن شنت هجومها العسكري ردا على هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.