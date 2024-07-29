فرنسا تعتقل مراهقا "هدد الرئيس الإسرائيلي".. كيف فعلها؟

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت، صبيا عمره 15 عاما، لصلته بتهديد عبر الإنترنت للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مقاطعة فال دو مارن، اعتقلت الصبي في غرونوبل.

وجاء الاعتقال بعد أن نشر المراهق منشورا على حسابه بمنصة "إكس"، يدعو فيه للهجوم على رئيس إسرائيل.

واعترف المتهم بتهديد هرتسوغ، الذي كان في العاصمة الفرنسية باريس لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية، الجمعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق: "من الوهم الاعتقاد أنه إذا اختبأنا وراء اسم مستعار فإنه لا يمكن العثور علينا".

ويخضع الرياضيون الإسرائيليون المشاركون في أولمبياد باريس لحماية مستمرة من قبل الشرطة الفرنسية على مدار 24 ساعة يوميا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: "اتخذنا هذا القرار لأن الرياضيين الإسرائيليين مستهدفون بشكل خاص بالهجمات".