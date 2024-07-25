وسائل إعلام فلسطينية: إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار شرق قلقيلية بالضفة الغربية

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه جنود من القوات الإسرائيلية غرب بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح.

بدورها قالت القناة 14 العبرية إن "هناك إصابات في عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 في شمال الضفة الغربية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه "في تقرير أولي - قبل قليل ورد بلاغ بخصوص عملية إطلاق نار بالقرب من النبي إلياس. التفاصيل قيد المراجعة".

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن "القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت حواجز عدة شرق المدينة، بعد إصابة 3 جنود بعملية إطلاق النار"، مشيرة إلى أنها ثالث عملية إطلاق نار تستهدف القوات الإسرائيلية منذ منتصف الليلة الماضية، حيث جرى أيضا إطلاق نار تجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وإطلاق نار تجاه نقطة للجيش الغسرائيلي على جبل جرزيم في نابلس.

وأظهرت مقاطع مصورة استنفارا كبيرا للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال موقع "واينت" العبري، إنه تم إطلاق النار من مركبة عابرة، حيث يقوم فريق نجمة داوود الحمراء بمعالجة 3 جرحى حالتهم خفيفة إلى متوسطة.

وأفادت إذاعة الجيش بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيقلية، والقوات الإسرائيلية بدأ بعملية مطاردة واسعة النطاق.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجروح أصيب بها جراء عملية دهس الأسبوع الماضي قرب مدينة الرملة بالضفة الغربية.