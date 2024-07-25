لقاءٌ بين بوتين والأسد... وتحذيراتٌ من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط!

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أعلن الكرملين صباح اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في موسكو أمس الأربعاء.



وقال بوتين خلال لقائه الأسد: "لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها".



وتابع، "أنا مهتم جدا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل لسوء الحظ، إلى التفاقم، وهذا ينطبق أيضا على سوريا بشكل مباشر"، آملاً أن "نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضا وهناك اتجاهات واعدة فيها".

بدوره، اعتبر الأسد، أن "زيارتي اليوم تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين بلدينا".



وأوضح، "مر بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية".



وقال الأسد: "حافظت العلاقات بين بلدينا على الثقة المتبادلة، وهذا مؤشر على نضج شعبينا".



وأشار، إلى أنه "في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة".