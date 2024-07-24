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إسرائيل تبلغ مصر بموافقتها على شروط محور فيلادلفيا ورفح

24
JULY
2024
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستبلغ مصر بموافقتها على سحب قواتها من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.
 
فقد قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "وفدا إسرائيليا سيبلغ مسؤولين مصريين بالموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا".
 
وبحسب الصحيفة، فقد أبلغت إسرائيل مصر، أمس الثلاثاء، أن وفدا أمنيا سيصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لبحث عدة نقاط في مفاوضات صفقة التبادل مع المصريين، بحسب وسائل إعلام مصرية محلية.
 
ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية مصرية قولها إن إسرائيل أبلغت القاهرة بأنها "وافقت على الشروط المتعلقة بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح".
 
كما أفادت الأنباء أن وفداً أمنياً مصرياً سيتوجه إلى الدوحة يوم الخميس للمشاركة في اجتماعات التوصل إلى اتفاق ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
 
 مطالب حماس
 
وقبل ذلك أبلغت حماس مصر بأنها تنتظر وتتوقع وقفا كاملا للعمليات العسكرية داخل قطاع غزة لمواصلة المفاوضات، وفقا لجيروزليم بوست.
 
كما طالبت حماس بالإفراج عن نحو 1000 أسير مقابل ثلث المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، كما اشترطت دخول 600 شاحنة يوميا لمدة 42 يوما.
 
وكان مطلب حماس الإضافي هو بدء عمليات المساعدات، وترميم البنية التحتية، وإدخال الوقود والغاز.
 
كما طالبت حماس بإعادة تفعيل معبر رفح دون تواجد إسرائيلي.
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