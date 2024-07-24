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الضفة الغربية.. ارتفاع عدد القتلى خلال 24 ساعة إلى 11

24
JULY
2024
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أفادت تقارير طبية من رام الله، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
 
وسقط القتلى الثلاث في مدينة طوباس ومخيم قلنديا وطولكرم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
وأوضحت "وفا" أن أحد أفراد الضابطة الجمركية في طوباس قتل وأصيب آخر بجروح، برصاص الجيش الإسرائيلي.
 
ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن طواقمه نقلت جثمان عبد الناصر سرحان، البالغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مخيم بلاطة، وأحد أفراد الضابطة الجمركية، وإصابة أخرى بالصدر وصفت جروحه بالمتوسطة إلى المستشفى.
 
وأظهر مقطع فيديو التقط من إحدى الكاميرات، بأن مركبة كانت تقل الوحدات الخاصة الإسرائيلية توقفت بجانب مقر جهاز الضابطة الجمركية، وفور نزول عناصر الوحدات الخاصة من المركبة أطلقوا النار بشكل مباشر على سرحان، الذي كان يتجول أمام مبنى الضابطة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب منه لعدة ساعات، ونقلته فيما بعد إلى المستشفى التركي الحكومي في المدينة.
 
وفي مخيم قلنديا، قتل الشاب أحمد نضال أصلان ( 20 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال.
 
 كما أصيب 8 مواطنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا، 6 منهم بالرصاص الحي و2 جراء الاعتداء بالضرب، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.
 
أما في مدينة طولكرم، فقد قتل شاب من مخيم طولكرم، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها أمس الثلاثاء.
 
وأفادت مصادر طبية في مستشفى الإسراء التخصصي، بمقتل الشاب يزن محمود عبدو متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم، الذي أسفر عن مقتل 5 مواطنين، بينهم سيدة وابنتها، بقصف مسيرة للاحتلال لموقع في حارة الحمام بالمخيم، ليرتفع عدد القتلى في مخيم طولكرم إلى 6.
 
وبمقتل هؤلاء الشبان الثلاثة، يرتفع عدد القتلى برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 11.
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