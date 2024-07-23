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بثّ الإعلام الحربي لحركة "أنصار الله" مشاهد "لإطلاق طائرة يافا التي ضربت هدفا مهما للعدو الإسرائيلي في يافا".

كذلك نشر الإعلام الحربي إنفوغراف شرح فيه أن "مسيرة يافا هي طائرة بعيدة المدى متعددة المهام تحمل رأس حربي شديد الإنفجار ولديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية وهي من صنع اليمن".ولفت الى أنه "أُزيح عنها الستار في عملية يافا الأخيرة 19 يوليو 2024م، عندما استهدفت منطقة (يافا - مايسمى "تل أبيب") المحتلة محققة إصابة مباشرة بفضل الله".