اعتقال ضابط إسرائيلي زوّر هويات عسكرية لفلسطينيين

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت، صباح الإثنين، ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، بعد قيامه بتزوير بطاقات هوية موظفين عسكريين لستة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الضابط المعتقل يبلغ من العمر 45 عاما، مضيفا أنه قام بطباعة بطاقات هوية موظفين عسكريين لستة فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، مما يسمح لهم بالإقامة بشكل غير قانوني في إسرائيل.

وتابع أن الفلسطينيين هم أفراد من عائلة واحدة من طولكرم، وقد استفادوا من هذه البطاقات على مدى عدة سنوات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ضابط الاحتياط في منزله الموجود بالمنطقة الشمالية، إضافة إلى 6 فلسطينيين أعمارهم 21 و29 و31 و34 و35 و55 عاما للتحقيق معهم.

وأوضحت أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرا.