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أمّ تقتل طفلها بفأس!

23
JULY
2024
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كشفت وسائل إعلام عبرية عن جريمة مروعة ارتكبتها أم إسرائيلية من مدينة هرتسليا، حيث قتلت طفلها (6 أعوام) وكلب العائلة طعنا بفأس.

وذكر التقييم النفسي الذي أجري لسيجال ايسكوفيتش، والدة الطفل ليام ايسكوفيتش (الضحية)، بطلب من المحكمة، أنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت مؤهلة للمحاكمة.

وزعمت المتهمة خلال تشخيصها أنها "سمعت صوت كائنات فضائية أمرتها بقتل ابنها"، حيث "أبلغتها ان وكالة المخابرات المركزية أدخلت لجسدها شريحة بالتعاون مع الكائنات الفضائية وهي التي دفعتها لارتكاب الجريمة".

وأضافت أنها "شربت الكحول قبل تنفيذها الجريمة"، في حين اتضح أنها كانت تدرك تصرفها وأعربت عن أسفها على ذلك.

وحسب قناة I24NEWS، فإنه إذا تقرر تقديم لائحة الاتهام ضد المتهمة بأنها غير مؤهلة للمحاكمة، فإن من المتوقع أن يتم إجبارها على تلقي العلاج النفسي لفترة تحددها المحكمة، فيما اتضح حتى الآن أنها كانت على وعي بالجريمة التي ارتكبتها.

جدير بالذكر أن سيجال ايسكوفيتش بعد ارتكابها جريمة قتل طفلها بفأس، خرجت وهي تسير ملطخة بدمائه وبثوب ممزق تجاه المجمع التجاري بالمدينة، وهددت خلال تواجدها في الطريق عددا من المارة بالفأس الذي حملته، واعتقلت بعد محاولتها طعن حارس عند مدخل المجمع التجاري.

روسيا اليوم
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