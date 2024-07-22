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الجنود الإسرائيليون في غزة سيتلقون لقاح "شلل الأطفال"

22
JULY
2024
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه سيبدأ تقديم لقاح شلل الأطفال لجنوده المتواجدين في قطاع غزة بعد العثور على بقايا للفيروس المعدي في عينات اختبار ببعض مناطق القطاع الساحلي.
 
وأوضح الجيش أن‭‭ ‬‬الجنود سيتلقون اللقاحات في أثناء المناوبات الروتينية للقوات مشيرا إلى أن أخذ اللقاحات ليس إلزاميا.
 
وأضاف أنه وفر بالتعاون مع منظمات دولية، لقاحات كافية لأكثر من مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
 
ودمر جزء كبير من البنية التحتية الصحية في غزة خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 9 أشهر والذي اندلع بعد هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل.
 
ويحذر مسؤولو الصحة العامة ومنظمات إغاثة من أنه بدون خدمات صحية مناسبة، سيصبح السكان عرضة لتفشي الأمراض بشكل خاص.
 
وكانت تقارير صحية قد أكدت أن قطاع غزة يعاني من تلوث في المياه نتيجة للتراجع السريع في مخزون المياه الجوفية، حيث وصلت نسبة التلوث إلى 90%، مما أدى إلى انتشار أمراض خطيرة.
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