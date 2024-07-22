نتنياهو: إرسال وفد لإجراء محادثات بشأن اتفاق الرهائن الخميس

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن نتنياهو أمر بإرسال وفد مكلف بالتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن يوم الخميس، دون أن يحدد وجهة هذا الوفد.

وأضاف في بيان أن نتنياهو عقد اجتماعا اليوم مع الوفد وكبار قادة الجيش الإسرائيلي.

وقد شملت مناقشات نتنياهو تداعيات إبرام الصفقة على ما يحدث في الشمال ومع الحوثيين. حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد المفاوض قد تلقى الضوء الأخضر للتقدم في المفاوضات.

ويأتي الاجتماع مع فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل قبل ساعات من سفر نتنياهو إلى واشنطن.

ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة الليلة في زيارة رسمية، حيث يرتقب أن يلقي خطابا أمام مجلس الكونغرس يوم الأربعاء، ويعقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وحسب "يديعوت آحرونوت" فإن نتنياهو يولي أهمية كبيرة لزيارة واشنطن من أجل إعادة تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا على عدة جبهات.

ولم تفلح حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي تقودها قطر ومصر وتدعمها الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، ويتبادل طرفا الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر في غزة الاتهامات بالتسبب فيهذا الجمود.