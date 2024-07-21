الخارجية السورية تدين الاعتداء الاسرائيلي على منشأة مدنية في اليمن

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن وزارة الخارجية والمغتربين السورية اصدرت بيانا دانت فيه الاعتداء الاسرائيلي على اليمن، وقالت: "ان كيان الاحتلال الإسرائيلي صعد أمس من اعتداءاته السافرة، بالمنطقة باستهداف منشآت مدنية في اليمن الشقيق سقط من جرائها، عدد من الشهداء والجرحى..

واضافت: "إن سوريا تُدين بشدة هذا الاعتداء الآثم وتعرب عن تضامنها مع الشعب اليمني، وتعتبر هذه الأعمال الإجرامية الإسرائيلية دليلاً على حالة الإفلاس واليأس التي وصل إليها هذا الكيان بعد 9 أشهر من القتل والتدمير وحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين".