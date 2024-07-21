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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في إسرائيل ويؤكدون : "الرد على العدوان آت"

21
JULY
2024
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أعلن الحوثيون اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

 وقال الحوثيون في بيان اوردته "روسيا اليوم": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأضاف البيان: "فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضلِ الله".

وتابع: "تؤكد القواتُ المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".

وأشار الحوثيون إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية بمنطقة العمليات البحرية المحددة سابقا ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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