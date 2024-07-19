وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الانفجار الثاني لم يكن ذا طبيعة إجرامية أو أمنية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بانفجار أسطوانة أكسجين داخل شقة سكنية.

وأضافت: "كان العمال يقومون بإصلاح وحدة تكييف الهواء عندما وقع الانفجار، مما أدى إلى إصابة شخصين".

وفي وقت سابق الجمعة، وقع انفجار في مبنى بتل أبيب، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه في وقت لاحق.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

كما كشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار، قائلة إنها تحقق في الملابسات.