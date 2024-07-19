وقالت الوزارة في بيان إن "نتائج الفحوص التي أجريت على عيّنات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونيسف، بيّنت وجود الفيروس المُسبب لشلل الأطفال".

وشلل الأطفال مرض فيروسي متوطن حاليا في بلدين فقط هما باكستان وأفغانستان.

وأضافت الوزارة أن هذا الاكتشاف "في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين" في القطاع الفلسطيني "يُنذر بكارثة صحية حقيقية ويُعرّض آلاف السكان لخطر الإصابة" بهذا المرض.

وبعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، توقفت مضخات مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط القطاع عن العمل الثلاثاء بسبب نقص الوقود، وفق البلدية.

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وتُشكّل مياه الصرف الصحي الراكدة وأكوام القمامة والأنقاض "بيئة مواتية لانتشار أوبئة مختلفة"، بحسب ما قالت الوزارة، داعية إلى "وقف فوري للعدوان الإسرائيلي".

من جهتها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم اكتشاف وجود فيروس شلل الأطفال "من النوع 2 في عينات مياه الصرف الصحي من منطقة غزة". وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية، هذه السلالة تم القضاء عليها في عام 1999.

وأضافت الوزارة أن هذه العينات "تم اختبارها في مختبر إسرائيلي معتمد من منظمة الصحة العالمية"، الأمر الذي "يثير مخاوف من وجود الفيروس في المنطقة". وأشارت إلى أنها "تراقب" الوضع لمنع انتشار "خطر الإصابة بالمرض في إسرائيل".