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رقم كبير جدا لنسبة الهجرة الدائمة للإسرائيليين

19
JULY
2024
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أفادت تقارير إسرائيلية رسمية بـ"ارتفاع عدد الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل بشكل دائم بعد أحداث 7 تشرين الأول واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة".

 
 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي وأوردتها كذلك القناة 12 الإسرائيلية، أفادت "بزيادة نسبة الهجرة الدائمة بين الإسرائيليين إلى 285% في تشرين الاول 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022".

وظهرت هذه الزيادة في الشهر التالي لاندلاع الحرب على غزة، حيث غادر 30 ألف إسرائيلي البلاد بشكل دائم بين تشرين الثاني 2023 وآذار 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام السابق.

واشارت البيانات أيضا إلى "انخفاض بنسبة 21% في عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج، مع عودة 8,898 إلى إسرائيل بين تشرين الاول 2023 ومارس 2024، مقارنة بـ 11,231 في العام السابق".

 وكانت هناك زيادة في عدد الإسرائيليين الذين يتنقلون إلى الخارج في الأشهر التي سبقت الحرب، وسط احتجاجات حاشدة ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي، مع زيادة بنسبة 51% في الفترة من حزيران إلى أيلول 2023 مقارنة بعام 2022.

يذكر أنه في حزيران الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الحكومة الكندية اقترحت على المواطنين الإسرائيليين، الهجرة إليها بعد التصعيد الجاري في الشمال مع "حزب الله".

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