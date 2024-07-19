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الصحة الفلسطينية تنذر من خطر كارثة صحية جديدة في القطاع

19
JULY
2024
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كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تتجمع بين خيام النازحين محذرة من كارثة صحية تنذر بخطر إصابة الآلاف بهذا المرض.
 
وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس: "تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنه تم إجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونسيف وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال".
 
وأضاف البيان: "إن وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تتجمع و تجري بين خيام النازحين وفي أماكن تواجد السكان نتيجة تدمير البنية التحتية يمثل كارثة صحية جديدة حيث وجود الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة و تلوثها بمياه الصرف الصحي و تراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال إدخال مواد النظافة بما يشكله ذلك من بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة".
 
وحذرت الوزارة من أن "رصد الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي ينذر بكارثة صحية حقيقية و يعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال".
 
ودعت الوزارة إلى "وقف العدوان الإسرائيلي فورا وتوفير المياه الصالحة للاستخدام وإصلاح خطوط الصرف الصحي وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح".
 
وحذر الأطباء الفلسطينيون في قطاع غزة من زيادة انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، نظرا لتكدس أعداد كبيرة من النازحين في مساحات ضيقة.
 
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة أن إسرائيل تتعمد تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة، حيث دمرت شبكات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق القطاع، فيما جميع معابر القطاع مغلقة، وليس هناك دخول للمساعدات.
روسيا اليوم
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