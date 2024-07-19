نتنياهو من رفح: سيطرتنا على الحدود بين غزة ومصر "ضرورية"

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقوات العاملة في رفح، الخميس، إن سيطرة إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر "أمر ضروري" في القتال المستمر ضد حماس.

وأجرى نتنياهو بزيارة مفاجئة إلى القوات الإسرائيلية جنوبي غزة، قبل أيام من توجهه للولايات المتحدة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي.

وفي كلمة أمام قواته قال نتنياهو: "‏أنا هنا داخل رفح مع الفرقة 162 ومع قائدها الشجاع وجنودها الأبطال. هنا أشعر بالقوة نتيجة إنجازاتهم، ‏وقد أصبحت أكثر فهما لأهمية عملياتهم القوية فوق الأرض وتحتها لأمن إسرائيل. كذلك تعزز لديّ الفهم أن سيطرتنا على محور فيلادلفيا (الحدودي مع مصر) ضرورية من أجل الاستمرار".

وأضاف: "‏في المقابل، الضغط العسكري الذي يمارس هنا على حركة حماس إلى جانب إصرارنا على مطالبنا العادلة، يساعدنا على دفع صفقة المختطفين، بما في ذلك مطلبنا بإطلاق سراح أقصى عدد من المختطفين والمختطفات في المرحلة الأولى ‏من الصفقة. هذا الضغط المضاعف لا يعيق الصفقة بل بالعكس يدفعها إلى الأمام".

وتابع نتنياهو: "الأسبوع المقبل سأتوجه إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وأنا أنوي أن أعرض أحقية إسرائيل، لكنني أيضا أنوي أن أستعرض بطولة إسرائيل التي أراها هنا".

وأعلن عن زيارة نتنياهو لرفح بعد انتهائها، وعقب زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للحرم القدسي، في خطوة قد تعرقل محادثات وقف إطلاق النار الهشة في غزة.

تأتي زيارة المسؤولين الإسرائيليين بعد ساعات من تمرير الكنيست بأغلبية قرار رفض إقامة دولة فلسطينية.

والتصويت الذي أجري في جلسة ليلية استمرت حتى صباح الخميس، كان رمزيا إلى حد كبير، ويهدف لبعث رسالة قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.