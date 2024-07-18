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نتنياهو لأطفال غزة: ابحثوا عن بلدان أخرى تعالجكم!

18
JULY
2024
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اقتراحا يقضي بإقامة مستشفى ميداني داخل حدود إسرائيل لعلاج أطفال غزة الذين يعانون أمراضا مزمنة، ضمن صفقة محتملة لتبادل الرهائن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت برفض هذا المقترح، داعيا إلى "البحث عن بلدان أخرى تقبل باستقبال أولئك الأطفال".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "في ظل عدم موافقة رئيس الوزراء فإن المستشفى الميداني في إسرائيل بالتالي لن يتم إنشاؤه".

والأربعاء أعلن مكتب غالانت عن إنشاء المستشفى الميداني، قائلا إنه جاء بسبب إغلاق معبر رفح لفترة طويلة.

وأبلغ غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن عن خطة المستشفى قرب حدود غزة، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدى القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تدهور الوضع الصحي وخروج العديد من المستشفيات من الخدمة.

ويواجه المصابون ظروف صعبة للغاية في الحصول على الطبابة اللازمة مع وصول العشرات يوميا بحالات طبية متفاوتة إلى المستشفيات والمجمعات الطبية.

ووصل وفد إسرائيلي، امس الأربعاء، إلى مصر لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة.

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