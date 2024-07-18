بعد محاولة الاغتيال.. مصادر تكشف مكان "الرجل ذو التسع أرواح"

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كشف مسؤولون عرب خلال حديثهم لقناة إسرائيلية عن مكان تواجد قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بعد محاولة الاغتيال الأخيرة في خان يونس.

وقال المسؤولون لقناة "آي 24 نيوز"، إنه لم يتم العثور على الضيف في مستشفى ناصر الذي نقل إليه المصابون بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي في خان يونس.

وأضافوا أنه عقب الضربة التي قالت إسرائيل إن هدفها محمد الضيف تم نقله إلى نفق تحت الأرض.

من هو محمد الضيف؟

ولد باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة.

أصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.

بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهرا في سجون إسرائيل.

طور الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل.

قالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة.

بعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح".

يعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من أكتوبر.