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تقرير يكشف اهتماما ملحوظا بالهجرة من إسرائيل

17
JULY
2024
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سلط تقرير جديد صادر عن معهد "سياسة الشعب اليهودي"، الأربعاء، الضوء على اهتمام من جانب اليهود والعرب الإسرائيليين بمغادرة إسرائيل، بسبب الحرب والاضطرابات السياسية.

ووفقا للتقرير، أعرب 25 بالمئة من اليهود الإسرائيليين، و40 بالمئة من العرب الإسرائيليين عن استعدادهم للهجرة إذا أتيحت لهم الفرصة.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت الثقة في الجيش الإسرائيلي بشكل كبير، حيث أعرب 55 بالمئة من اليهود المشمولين بالمسح عن ثقة منخفضة، وكان الانخفاض "صارخا "بشكل خاص بين الإسرائيليين اليمينيين، حيث أبدى 80 بالمئة منهم عدم الثقة.

 

وامتد هذا التآكل في الثقة إلى المجال السياسي، حيث لم يثق سوى 27 بالمئة من الإسرائيليين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم يثق سوى 26 بالمئة بالحكومة

تجنيد الحريديم

وفي سياق متصل، أيد 63 بالمئة من اليهود الإسرائيليين حكم المحكمة العليا الذي يفرض التجنيد الإلزامي لليهود الحريديم في الجيش، وانخفض هذا الدعم إلى 12 بالمئة فقط بين الحريديم أنفسهم، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي.

كما ألقى البحث الضوء على التحول في المواقف تجاه سياسات الأمن الإسرائيلية المستقبلية، فبينما كانت أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد في السابق الأعمال العسكرية، فقد عكس الاستطلاع انخفاضا ملحوظا في تأييد الهجوم على حزب الله اللبناني مثلا، حيث انخفض من 62 بالمئة في مارس الماضي إلى 56 بالمئة في يوليو الجاري.

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