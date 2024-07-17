قوة حماس.. تقرير يكشف "قدرات" تطال القدس وتل أبيب

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ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن حركة حماس لديها قدرات صاروخية بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى القدس وتل أبيب.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في تحديد عدد الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة، مبينا أن الأنفاق المتبقية ليست بجودة عالية وربما يكون هذا أحد الأسباب التي دفعت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة إلى الخروج من تحت الأرض.

وبحسب تأكيدات الجيش الإسرائيلي فإن عملية تحديد موقع الأنفاق في محور فيلادلفيا ستكون طويلة وستستغرق المزيد من الوقت.

واستثمرت حماس بكثافة في الأنفاق لأنها لا تملك الموارد أو الأعداد اللازمة لمحاربة الجيش الإسرائيلي في حرب تقليدية.

وتستخدم الحركة الأنفاق كقواعد عسكرية وترسانات، وتعتمد عليها لتحريك قواتها دون أن يتم كشفها وحماية كبار قادتها.

وأظهرت إحدى وثائق عام 2022 أن حماس خصصت ميزانية قدرها مليون دولار لأبواب الأنفاق وورش العمل تحت الأرض.

وسعت إسرائيل إلى طرق مختلفة لتطهير الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر المتوسط، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين تدريبا عاليا.