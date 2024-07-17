الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عُمان

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أدانت دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، حادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان لحماية أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر وتتنافى مع القانون الدولي".

كما عبرت عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عُمان وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت الشرطة العُمانية قد قالت، في بيان يوم الثلاثاء، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.