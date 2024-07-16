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تقرير: إزالة 40 مليون طن من أنقاض الحرب يستغرق 15 عاما

16
JULY
2024
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توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
 
وستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الطاحن الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
 
ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة ، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
 
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
 
وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
 
هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد مبنى واحدا في خان يونس، جنوبي مدينة غزة، لم يتضرر.
 
وأضافت "لقد تغيرت التضاريس الفعلية. هناك تلال حيث لم يكن هناك شيء. إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، أي 907 كيلوغراما، التي أسقطتها إسرائيل تغير في المشهد الحقيقي".
 
وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
 
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في يناير وترتفع كل يوم.
 
وفي إبريل الماضي، قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق بير لودهامار، إن حوالي 10% من القذائف، في المتوسط، لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
 
وأضاف أن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
 
 ملخص التقرير:
 
أسطول من أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عاما لإزالة نحو 40 مليون طن من الأنقاض والركام من غزة.
    
تكلفة العملية قد تتراوح بين 500 و600 مليون دولار.
 
 
غزة مغطاة بنحو 40 مليون طن من الركام.
    
أكثر من 173,297 مبنى تضرروا في غزة (أكثر من نصف مباني القطاع).
    
من بين المباني المتضررة، دمر ما يزيد قليلا على ربعها، وتضرر نحو عشرها بشدة وتضرر ثلثها بشكل متوسط.
    
تحتاج إلى ارض مساحتها 250 و500 هكتار لدفن الأنقاض والركام الذي لا يمكن إعادة تدويره.
    
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول إن إعادة الاعمار مع التفاؤل لن تنتهي قبل عام 2040.
    
قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 40 مليار دولار.
    
مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع عادت إلى مستويات عام 1980، أي أنه تم محو 44 عاما من التنمية في غزة.
    
القنابل زنة 2000 رطل غيرت التضاريس في قطاع غزة حيث ترى تلالا لم تكن موجودة من قبل.
    10%
 من القذائف والصواريخ والقنابل التي ألقيت على غزة لم تنفجر.
    
الأرقام قابلة للزيادة مع استمرار الحرب في غزة.
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