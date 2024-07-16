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نجل نتنياهو يتهم قطر بأنها أكبر ممول للإرهاب بعد إيران

16
JULY
2024
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بعد أن انتقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق لدورها في محادثات التهدئة مع حماس، ها هو نجله، يائير، يشن هجوما عنيفا على قطر، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين اتهمها بأنها أكبر ممول للإرهاب بعد إيران.
 
فقد هاجم يائير نتنياهو قطر بشدة متهما إياها بأنها "أكبر دولة راعية وممولة للإرهاب بعد إيران".
 
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في مدينة ميامي الأميركية، حيث قال يائير نتنياهو إن الدوحة هي من تقف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية.=
 
وقال يائير "لديكم راعي آخر للإرهاب وهو قطر. إنها دولة غنية جدا لسبب ما يتم فرش السجاد الأحمر لها في واشنطن ونيويورك، لكن بالنسبة لي فهي ثاني أكبر إرهابي في العالم بعد إيران".
 
 وأضاف أن قطر هي أكبر مانح للجامعات في الولايات المتحدة، حيث تتواجد المنظمات اليسارية المتطرفة التي تحتج ضد إسرائيل.
 
ويأتي هذا الهجوم وسط مفاوضات حاسمة تشارك فيها قطر كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بوضع المحتجزين في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.
 
 أكاذيب وهراء غير مسؤول
 
ورد دبلوماسي قطري كبير كلمات يائير نتنياهو، في تصريح لموقع "والا" وقال إن كلماته هي "أكاذيب وهراء غير مسؤول"، مضيفا "في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات، مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور.. هذه الادعاءات الكاذبة لن تخفف الضغط عن أولئك الذين يفضلون مواصلة الحرب".
 
وأضاف الدبلوماسي القطري الكبير أن المساعدات الإنسانية القطرية لغزة لم يتم تسليمها مباشرة ولكن دائمًا عبر إسرائيل، مشيرا إلى أن "هذه المساعدات كانت تحت المراقبة".
 
وقال الدبلوماسي القطري إن اتهامات يائير نتنياهو بأن قطر هي أكبر مانح للجامعات الأميركية هي أيضا "كاذبة".
 
وأوضح الدبلوماسي القطري أن مدفوعات قطر للجامعات الأميركية عبارة عن تبرعات مشيرا إلى أنها تهدف إلى تغطية نفقات حرم تلك الجامعات في قطر.
 
وأكد قال الدبلوماسي القطري: "قطر ليس لها علاقة بالاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأميركية".
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